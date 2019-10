La Robur sostiene Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus

Robur Siena sostiene Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus, ed in particolare l’iniziativa organizzata per domani, giovedì 3 ottobre a Siena. Siena infatti sarà una tappa del Bike Tour 2019, il cui arrivo è previsto proprio in Piazza del Campo. Successivamente si terrà la terza charity dinner nella Contrada della Chiocciola, ed è proprio in questa occasione che sarà messa all’asta la maglia bianconera numero 10 di Alessandro Cesarini, autografata dallo stesso “Mago”. Il ricavato andrà devoluto interamente in beneficienza alla Delegazione FFC di Siena.

La fibrosi cistica è una malattia in genere grave, presente dalla nascita in quanto dovuta a una mutazione del gene CFTR. Chi nasce malato ha ereditato sia dal padre sia dalla madre una copia del gene mutato. Padre e madre sono, quasi sempre senza saperlo, portatori sani di una copia di tale gene, che normalmente determina la sintesi di una proteina chiamata CFTR, deputata al regolare funzionamento delle secrezioni di molti organi. Tale proteina funziona poco o per niente in chi nasce con la doppia copia del gene mutato.

La fibrosi cistica altera le secrezioni di molti organi che, risultando più dense, disidratate e poco fluide, contribuiscono al loro danneggiamento. A subire il maggiore danno sono i bronchi e i polmoni: al loro interno il muco tende a ristagnare, generando infezione e infiammazione ingravescenti.





