I giovani della Robur, i risultati del weekend

Pareggio in casa con il Ravenna per l’under 16 di mister Signorini con il risultato di 1-1. Il tabellino:

ROBUR SIENA: Viti, Morosi (74’st Amadii), Sonnini (62’st Moruzzi), Capini C., Majuri, Barbera (74’st Casini V.), Hagbe (62’st Vario), Dema, Galli (52’st Ricciotti), Bifini (52’st Iasparrone), Bonechi. All. Signorini. A disp: Filippis, De Angelis.

RAVENNA: Basti, Sarra (57’st Montanari L.), Simoncelli, Caniato (67’st Tesselli), Bezzi, Boccali, Brigliadori, Vittori (73’st Marangon), Mazzavillani, Montanarin (intervallo Sabbadini), Andreani. All. Cassani. A disp: Filipponi, Vergani, Maioli, Gabelli.

Arbitro: Boschi della sezione Valdarno

Ammoniti: Galli, Barbera

Marcatori: Bonechi 35’pt, Casini C. Autogol 58’st

Sconfitta in trasferta per 1-0 nel derby con l’Arezzo per l’under 14 di mister Leonardo Pericoli. Il tabellino:

AREZZO: Sacchetti, Vivoli, Aramini, Verdini, Falsetti, Sonnati, Pinsuti (40’pt Jasharovski), Montanaci, Lazzeri (36’pt Falsini), Pappagallo (62’st Meoni), Gori (42’pt Ferretti).

All. Narducci. A disp: Marchini, Manzari, Verni, Abboccato, Bavone.

ROBUR SIENA: De Lucia, Bove (50’st Radice), Peruzzi (55’st Bruni), Calabró, Tanganelli (24’pt Parri), Bonechi, Suplja, Repola, Guadagnoni (55’st Senni), Teodorani, Biliotti (43’pt Malcangio). All. Pericoli. A disp: Melletti, Boduri, Cipollini, Bonadonna.

Arbitro: Tagliavia di Arezzo

Ammoniti: Radice

Marcatori: Falsini 52’st

L’Under 13 allenata da mister Giuseppe Panarelli ha affrontato la Pianese. Il tabellino:

ROBUR SIENA U13: Simonetti, Puppato L., Helg, Sani, Ciacci, Montagna, Ruiz Rodriguez, Tellini, Ronchini. All. Panarelli A disp: Gambelli, Giorgi, Neri, Puppato T., Marrone, Rappuoli, Bolognesi, Mugnai, Caponi.

PIANESE U13: Masellucci, Barneschi, Biagioni, Caprini, Magnani, Murineddu, Picchianti, Porro, Stefanini. All. Biagion. A disp: Santorini, Artilli, Cepolloro, Cinnellato, Esposito, Fanciulli, Galli, Sabattini, Tirocchi.

PRIMO TEMPO: 1-0 (Montagna)

SECONDO TEMPO: 3-0 (Puppato 2, Caponi)

TERZO TEMPO: 5-0 (Montagna, Ruiz 2, Tellini 2)

GIOCHI DI ABILITÀ: 20-17

