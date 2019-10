Women: Centro Storico Lebowski-Robur Siena 1-2

Prima vittoria in campionato per le bianconere allenate da Valentina Fambrini, che si sono imposte a Tavarnuzze contro il Centro Storico Lebowski per 1-2, grazie alla doppietta messa a segno da capitan Bruci. La Robur è partita subito con il piede giusto, finalizzando una bella azione con la rete del vantaggio di Bruci. Al 25esimo della prima frazione è arrivata la rete del raddoppio, con Bruci brava a sfruttare l’assist di Beligni. Nei minuti successivi le bianconere hanno avuto almeno altre tre occasioni per aumentare il vantaggio, ma il primo tempo è terminato per sullo 0-2. Nel secondo tempo ancora Robur proiettata in avanti alla ricerca del terzo gol e con il pallino del gioco costantemente in mano, da un’azione di contropiede pero’ il Lebowski ha trovato la rete che ha accorciato le distanze con l’ex di turno Orlandini. Dopo 8 minuti di recupero è arrivato il triplice fischio finale, che ha sancito la prima vittoria in campionato delle bianconere. Il commento a fine partita di Olivia Ticci: «E’ stata una partita molto difficile, siamo riuscite a mettere al sicuro il risultato nei primi venti minuti portandosi sul 2-0. Nel secondo tempo pero’ abbiamo avuto delle difficoltà a mantenere il vantaggio, subendo la rete dell’1-2. Siamo riuscite a vincere la partita, siamo molto contente». Domenica alle ore 14:30 altro impegno in trasferta per le ragazze di mister Fambrini, di scena con la Libertas Academy.





















