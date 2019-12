Cena degli auguri bianconera

Si è tenuta ieri sera, nei locali del Ristorante Bar La Favorita in piazza Giacomo Matteotti, la tradizionale cena degli auguri della Robur Siena. La dirigenza, lo staff, la squadra, gli staff del settore giovanile ed i collaboratori si sono ritrovati per scambiarsi gli auguri di Natale. Il regalo per le festività del 2019 a tutta la famiglia bianconera è stata una candela appositamente realizzata da Nuova Cereria (Zona Artigianale La Macchia, Via Lazio 1, Sovicille) con il logo dei 115 anni di calcio bianconero svelato lo scorso novembre.















