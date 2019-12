Lega Pro ha comunicato in data odierna che la sfida tra Robur Siena e Ternana, valida per i quarti di finale di Coppa Italia e programmata per mercoledì 11 dicembre, si giocherà alle ore 18:30.

