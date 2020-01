Arrigoni, mister Dal Canto e Panizzi dopo Robur Siena-Lecco

In sala stampa le dichiarazioni di Tommaso Arrigoni, mister Alessandro Dal Canto e Erik Panizzi dopo Robur Siena-Lecco 1-1.

Tommaso Arrigoni: “Non si possono fare certi errori, purtroppo stiamo passando un momento un po’ particolare, c’è bisogno di tutti e bisogna stare tutti uniti: anche le altre fanno fatiche, siamo tutte li, capisco che i tifosi siano arrabbiati, ma i primi delusi siamo noi perchè quando c’è da fare uno scalino non riusciamo a farlo, abbiamo difficoltà e limiti ma dobbiamo uscirne tutti insieme. Quando vai in vantaggio con un uomo in più devi gestire meglio alcune situazioni, senza buttare la croce addosso a Buschiazzo che comunque ha fatto una grande partita. Il campionato è equilibrato ma dobbiamo cercare di fare qualcosa in più, abbiamo bisogno di far punti e che l’ambiente ci sostenga, fino al 90esimo potevamo far gol”.

Mister Alessandro Dal Canto: “Nel primo tempo siamo stati ordinati ma poco concreti, nel secondo tempo abbiamo concesso tre palle gol che non dobbiamo concedere, non possiamo permettercelo. Abbiamo avuto la fortuna di rimanere in superiorità numerica e di passare subito in vantaggio, non possiamo regalare il pareggio così, abbiamo fatto una partita sporca dal punto di vista tecnico, non è stata una grande giornata. L’episodio in una partita brutta fa sempre la differenza, nelle partite in casa non siamo in fiducia ed ingigantiamo i problemi. La squadra in modo confusionario ha tentato di spingere fino alla fine”.

Erik Panizzi: “E’ stata una partita difficile, eravamo riusciti a fare le nostre giocate e quello che ci ha chiesto il mister, siamo stati bravi a passare in vantaggio poi c’è stato l’episodio del rigore. Ci dispiace, lavoriamo duramente tutti i giorni, ci aggrappiamo a questo, prima o poi la ruota girerà, anche in casa. Fino al 95esimo anche oggi abbiamo provato in tutti i modi a vincerla, il pubblico ha le sue ragioni perchè le vittorie sono poche in casa: le prestazioni ci sono sempre state, tutti insieme possiamo uscirne meglio da questa situazione, poi il malcontento ci può stare”.

