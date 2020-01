Dal Canto: “La ripresa è un’incognita ma stiamo bene. Juventus squadra forte”

Mister Alessandro Dal Canto ha presentato in conferenza stampa la partita di lunedì con la Juventus U23:

“La ripresa è un po’ un terno al lotto, è vero che abbiamo concluso con il 4-0 a Novara pero’ è anche vero che la squadra viene da un buon periodo di lavoro, lo abbiamo dimostrato anche nell’allenamento con il Carpi, un test di alto livello. Alcuni ragazzi avevano bisogno di staccare, dal punto di vista mentale più che dal punto di vista fisico, abbiamo fatto un sacco di partite ravvicinate considerando la Coppa Italia. Serrotti dovrebbe fare un ruolo che ha fatto per tutto il campionato scorso, non abbiamo grandi problemi da quel punto di vista: incontriamo una squadra forte e soprattutto tecnica, nei singoli ha un tasso di qualità notevole, è una partita da prendere con le molle. Sapete tutti che la società tenterà di riempire la casella mancante dell’attaccante, tenteremo di farlo con un giocatore che possa fare al caso nostro, nel mercato di gennaio non è nemmeno facile individuare un giocatore che ti dia garanzie specifiche: senza Polidori ci manca un giocatore che attacchi la profondità, cerchiamo di colmare quel vuoto”.

