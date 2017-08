Quanti ex nel campionato!

Allegri e il Cagliari, Sarri e l’Hellas Verona, Mihajlovic e il Bolo gna, Pioli e l’Inter, Delneri e il ChievoVerona. La prima giornata del campionato di Serie A 2017/20 18 ci riserva ben cinque sfide all’insegna della nostalgia . C inque match in cui su una delle due panchine s iederà un cosiddetto ex. E questo numero potrebbe crescere ulteriormente se prendessimo in considerazione non solo la carriera da head coach , ma anc he quell e da allenatore in seconda , mister delle giovanili, oppure da calciatore (con Pecchia che sabato sera farebbe la parte del due volte ex, avendo indossato la casacca del Napoli e collaborato con Benitez). È quanto emerge da un a ricerca svolta da FootStats.it , realtà specializzata in statistiche del calcio italiano . Prendendo in considerazione solamente le squadre allenate nei campionati pro , dodici dei venti mister ai nastri di partenza de l torneo affro nteranno una ex nel corso della stagione . Gli otto che non hanno questo impegno in agenda risultano : Marco Baroni del Benevento; Massimo Rastelli del Cagliari; Rolando Maran del C hi e voVerona; Davide Nicola del Crotone; Simone Inzaghi della Lazio; Cristian Bucchi del Sassuolo; Leo nardo Semplici della Spal; infine, Fabio Pecchia dell’Hellas Verona . Il resto della truppa è guidato da Luigi Delneri da Aquileia che nelle prossime trentotto giornate dovrà vedersela contro le ex Atalanta, ChievoVerona, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Ro ma e Sampdoria . Quindi ecco Stefano Pioli che sfiderà Bologna, ChievoVerona, Inter, Lazio e Sassuolo .