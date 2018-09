Per Milan e Spal destini opposti nei clean sheet

A questo punto è ufficiale: la presenza nelle zone alte della classifica di Serie A non è un caso.Perché la Spal, 9 punti dopo il successo casalingo contro l’Atalanta grazie alla doppietta dell’ex Petagna, è in vetta nella graduatoria dei clean sheet. Tre turni su quattro senza incassare gol.Da segnalare che l’unico club a non aver mai chiuso un match a porta inviolata è il Milan del portiere della Nazionale Gianluigi Donnarumma.Spal 3 match senza subire golLazio 2Empoli 2Sampdoria 2Bologna 1Cagliari 1ChievoVerona 1Inter 1Juventus 1Atalanta 1Napoli 1Parma 1Roma 1Torino 1Udinese 1Genoa 1Frosinone 1Sassuolo 1Milan 0