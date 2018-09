Serie A: risultati 6a giornata, classifica e prossimo turno

Vince la Juventus, stavolta senza gol di Cristiano Ronaldo, ma con un ritrovato super Dybala. Il 2-0 sul Bologna matura già nel primo quarto d’ora. Poi tante occasioni sprecate per arrotondare il punteggio e far aumentare il bottino di CR7.Replica il Napoli che col Parma fa 3-0: Insigne prima e poi doppietta di Milik.E cos’ nello scontro dello Stadium in programma sabato pomeriggio alle ore 18, come la stagione scorsa, saranno di fronte prima contro seconda in classifica Gli altri risultati del turno infrasettimanale ci dicono che vincono anche Lazio, a Udine, Inter, contro la Fiorentina , e Roma, nel derby regionale contro il Frosinone.Da segnalare il sesto gol di Piatek in campionato, suo l’1-0 in Genoa-ChievoVerona 2-0.Di seguito i risultati e i marcatori della 6a giornata della Serie A 2018/2019, le prime posizioni della classifica e il prossimo turno della Serie A.I risultati della 6a giornata della Serie A 2018/2019Atalanta-Torino 0-0Cagliari-Sampdoria…