VAR… abbiamo un problema!

Che fine hanno fatto i rigori a favore delle big del campionato?

Dopo la 4a giornata Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio e Milan, tutte assieme, sono ancora a quota zero penalty.

Una situazione davvero insolita, considerando anche il primo posto nella classifica per punti dei campioni d’Italia in carica e il secondo, in coabitazione con la Spal (che comunque non ne ha calciato uno), del Napoli.

Eppure stando alle polemiche dell’ultimo turno, su tutte Inter-Parma, gli episodi dubbi non sono mancati.

Pensare che la stagione passata, a questo punti, ad eccezione della Roma avevano tutte già usufruito di un calcio di rigore, con il totale delle sei big che ammontava a 7.

Classifica rigori Serie A*

Sassuolo 2/0/(+2)

Sampdoria 1/0/(+1)

ChievoVerona 1/0/(+1)

Udinese 1/0/(+1)

Lazio 0/0/(0)

Bologna 0/0/(0)

Cagliari 0/1/(-1)

Empoli 0/0/(0)

Fiorentina 0/0/(0)

Frosinone 0/1/(-1)

Genoa 0/0/(0)

Atalanta 0/0/(0)

Juventus 0/1/(-1)

Milan 0/0/(0)

Napoli 0/0/(0)

Parma…



Continua a leggere su footstats.it