Perché il record di Quagliarella è diverso da quello di Batistuta

Andando a rete contro l’Udinese, Fabio Quagliarella ha raggiunto il record di Batistuta che aveva segnato dalla 1a all’11a giornata della Serie A 1994/95.

Quagliarella invece è andato a segno, nella corrente stagione 2018/19 di Serie A, dalla 10a alla 21a (in corso) giornata saltando – poiché in panchina – la gara contro la Roma che cadeva come 12esimo turno del girone d’andata.

Un record leggermente diverso, in quanto mentre Batistuta ha segnato per 11 giornate di campionato consecutive lo stesso non ha potuto fare il giocatore blucerchiato che comunque ha raggiunto l’undicesima giornata consecutiva a segno una volta sceso in campo. Un record, questo sì, a pari merito con il centravanti della Fiorentina.

A sinistra lo score di Batistuta, a destra quello di Quagliarella (alla vigilia della gara odierna). Diritti Transfermarkt