Le migliori offerte per abbonarsi a Sky Calcio a febbraio 2019

Tra le tante offerte Sky attualmente disponibili sul mercato troviamo anche una soluzione riservata a tutti gli utenti che puntano ad attivare un nuovo abbonamento senza parabola satellitare ma con la possibilità di accedere ai contenuti inclusi tramite fibra ottica, collegando il decoder direttamente al router di casa, via Wi-Fi o tramite cavo. Ideale per chi vuole godersi la Serie A nel girone di ritorno.

Ecco le migliori offerte Sky fibra di febbraio 2019.

Premessa: l’attuale offerta Sky via fibra presenta il pacchetto Sky TV ed due pacchetti a scelta tra Sky Sport, Sky Calcio e Sky Cinema. L’abbonamento via fibra include, inoltre, Sky Kids, l’opzione Sky HD, il decoder My Sky, Sky on Demand e Sky Go Plus. Il costo di quest’offerta è di 34,90 Euro al mese per il primo anno di sottoscrizione. Successivamente l’offerta si rinnova a 59,40 Euro al mese.

E’ possibile personalizzare ulteriormente l’offerta aggiungendo il terzo pacchetto tra Sport, Calcio e Cinema (al costo di 15 Euro in più al mese) e Sky Famiglia (al costo di 5,40 Euro al mese in più). L’offerta in questione presenta un contributo di attivazione di 49 Euro. I clienti possono abbinare all’abbonamento anche il dispositivo Sky link dual band, disponibile a 20 Euro, che permette di migliorare la rete Wi-Fi di casa.



Per sottoscrivere l’offerta è sufficiente cliccare sul box qui sopra per essere reindirizzati al sito ufficiale Sky.

A questo punto sarà sufficiente inserire i propri dati per essere ricontattati, gratuitamente e senza impegno, da un operatore Sky che vi assisterà nella sottoscrizione dell’abbonamento più adatto alle vostre esigenze.