Serie B, risultati 5a giornata, classifica e prossimo turno

Turno infrasettimanale che, almeno per il momento, strizza l’occhio all’Hellas Verona.I gialloblù hanno la meglio nel match contro lo Sepzia. 2-1 il risultato finale grazie alle reti di Matos e Zaccagni che pareggiano e ribaltano il vantaggio bianconero a firma Bidaoui.Crolla ancora il Cittadella, stavolta in casa e contro il Benevento. Man of the match Asencio autore dell’1-0 per i giallorossi.Debacle del Palermo in casa del Brescia. Le rondinelle trovano il primo successo stagionale con il colpo dell’ultimo calciomercato: quel Donnarumma che aveva contribuito alla promozione dell’ Empoli in Serie A col gemello del gol Caputo. Inutile il gol di Moreo sul finale.Nuovo KO per il Livorno di Lucarelli. Il Lecce di Liverani passa al Picchi per 3-0 e Palombi, come qualche giorno fa, è autore di una doppietta. Per lui adesso sono 4 le reti in 3 presenze.Finisce in pareggio Salernitana-Ascoli, 1-1.Infine, seconda sconfitta di fila per il Perugia,…