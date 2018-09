Un’altra grande amichevole toscana per l’Arezzo di mister Alessandro Dal Canto, un altro importante appuntamento del precampionato amaranto: dopo la Fiorentina anche l’Empoli sarà infatti ospite del Cavallino Rampante, giovedì 6 settembre, per un test amichevole in programma allo Stadio “Città di Arezzo” alle ore 18:00. Nei prossimi giorni saranno comunicate tutte le informazioni sulla prevendita dei biglietti.

