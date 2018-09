Gli amaranto in allenamento la prossima settimana

Questo il programma di allenamento della Società Sportiva Arezzo che va dal 3 al 9 settembre. Nel dettaglio:

Lunedì 3 settembre: libero

Martedì 4: seduta singola, ore 17:00 – Le Caselle

Mercoledì 5: seduta singola, ore 17:00 – Le Caselle

Giovedì 6: Arezzo-Empoli, ore 18:00 – Stadio “Città di Arezzo”

Venerdì 7: seduta singola, ore 17:00 – Le Caselle

Sabato 8: programma in via di definizione

Domenica 9: programma in via di definizione

