Arezzo-Empoli: tutte le info sulla prevendita dei biglietti

È in programma giovedì 6 settembre alle ore 18:00, allo Stadio “Città di Arezzo”, il test amichevole tra la Società Sportiva Arezzo e l’Empoli FC.

I biglietti sono acquistabili dalle ore 14:00 di lunedì 3 settembre direttamente nelle ricevitorie autorizzate e dal sito ufficiale del nostro partner rivenditore www.listicket.com, ricercando l’evento desiderato e proseguendo nell’acquisto online, che permetterà così di evitare le consuete lunghe file ai botteghini.

La prevendita sarà attiva anche all’interno della sala stampa dello Stadio “Città di Arezzo” lunedì 3 dalle 15.30 alle 19.30 e martedì 4 dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 19:30; mercoledì 5 al botteghino di Viale Gramsci dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 in poi.

Questi i prezzi dei tagliandi:

Curva Sud: intero € 10 (online e prevendita)

Tribuna laterale: intero € 15 (online e prevendita)

Tribuna centrale: intero € 25 (online e prevendita)

Centralissima: intero € 35 (online e prevendita)

Under 10/Invalidi 100%: omaggio

Accompagnatori invalidi 100%: biglietto unico € 2

Il giorno della gara il botteghino aprirà alle 15:30.

Questi i prezzi dei tagliandi:

Curva Sud: intero € 13

Tribuna laterale: intero € 18

Tribuna centrale: intero € 28

Centralissima: intero € 38

Under 10/Invalidi 100%: omaggio

Accompagnatori invalidi 100%: biglietto unico € 2

Gli under 10 potranno accedere allo Stadio “Città di Arezzo” gratuitamente e senza biglietto, ma contestualmente non avranno diritto a nessun posto numerato.

Per gli under 10 sarà possibile avere un posto numerato solo recandosi al botteghino munendosi di biglietto cartaceo, con il costo che rimarrà gratuito.

Per avere il biglietto cartaceo per gli under 10 e per gli invalidi (insieme al ridotto accompagnatori) sarà necessario recarsi esclusivamente presso la biglietteria gestita dalla Società Sportiva Arezzo allo stadio.

Si consiglia a tutti gli sportivi di acquistare il tagliando in anticipo per evitare eventuali code al botteghino il giorno della partita.

