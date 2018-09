Gli amaranto affrontano fuori casa in amichevole il Trestina in uno degli ultimi test in attesa dell’inizio del campionato di Serie C.

Queste le formazioni in campo:

TRESTINA: Cucchiararo, Polidori, Maggioli, Goh, Tersini, Vinagli, Catacchini, Gramaccia, Ridolfi, Khribech, Landi. A disp: Cosimetti, Guasticchi, Marconi, Fumanti, Marchi, Staiano, Petricci, Benedetti, Braccalenti, Benedetti, Stella. All: Enrico Cerbella.

AREZZO PRIMO TEMPO: Pelagotti, Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala, Buglio, Foglia, Serrotti, Belloni, Cutolo, Brunori. A disp: Melgrati, Zappella, Varutti, Fracassini, Ubirti, Danese, Persano, Choe, Bruschi, Keqi, Tassi, Abdallah, Borghini, Sbarzella. All: Alessandro Dal Canto.

1′ Si parte!

21′ Primo tiro del Trestina con Vinagli

28′ Conclusione di Brunori che rasenta il palo e finisce fuori

32′ Trestina pericoloso con Ridolfi, ma il suo destro si spegne sul fondo

37′ Tiro di capitan Cutolo, alto!

39′ Mani di un giocatore della Triestina, calcio di rigore per l’Arezzo: sul pallone va il capitano, che sbaglia.

43′ Belloni si invola sulla destra, rientra e tira: fuori!

45′ Fine primo tempo, Trestina-Arezzo 0-0

AREZZO SECONDO TEMPO: Melgrati, Fracassini, Borghini, Danese, Varutti, Basit, Tassi, Keqi, Bruschi, Choe, Persano.

46′ Ri riparte!

48′ Prima conclusione della ripresa ad opera di Braccalenti, para Melgrati di piede

53′ Ci prova Persano col sinistro senza trovare lo specchio della porta

65′ Si fa vedere in avanti l’Arezzo con Abdallah, la sua conclusione è centrale, facile la parata avversaria

69′ Ancora un tiro fuori, stavolta di Fracassini

71′ Gol dell’Arezzo! Cavalcata in contropiede di Bruschi: l’attaccante amaranto si fa 50 metri sulla fascia e mette in mezzo per l’accorrente Persano, che non può sbagliare il rasoterra che sblocca il parziale! Trestina-Arezzo 0-1

90′ Finisce qui, l’Arezzo si impone sul Trestina per 1-0

L’articolo Basta un gol di Persano, Trestina-Arezzo 0-1 proviene da SS AREZZO.