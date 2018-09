Condoglianze alle famiglie Bagni e Bruni e lutto per l’Arezzo Calcio

La Società Sportiva Arezzo esprime le sue più sincere condoglianze alle famiglie Bagni e Bruni per la perdita dei loro cari.

Tutta la Società desidera esprimere vicinanza per la tragedia avvenuta questa mattina all’Archivio di Stato di Arezzo e comunica che la presentazione della squadra avrà, ovviamente, un tono ridotto rispetto a quanto programmato.

Questa sera, in occasione dell’incontro, verrà osservato un minuto di silenzio.

Inoltre la S.S. Arezzo informa che la Società ha già inoltrato richiesta alla Lega per poter indossare, nella partita tra Pisa e Arezzo, il lutto al braccio in ricordo di Piero e Filippo.

L’articolo Condoglianze alle famiglie Bagni e Bruni proviene da SS AREZZO.