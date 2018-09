Giovedì 20 settembre la presentazione dell’Arezzo all’Eden Garden

La Società Sportiva Arezzo comunica che giovedì 20 settembre 2018, nella bellissima cornice dell’Eden Garden di via Guadagnoli, andrà in scena la presentazione ufficiale della Prima Squadra amaranto. L’evento, avrà inizio alle ore 19:30 all’interno della sala del cinema all’aperto e sarà l’occasione per conoscere più da vicino i giocatori che difenderanno i colori dell’Arezzo per la stagione 2018/2019. Al termine della cerimonia di presentazione la società sarà lieta di offrire ai tifosi presenti un aperitivo per brindare tutti insieme alla nuova stagione.

