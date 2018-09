Il programma del settore giovanile nel weekend

Le sette squadre del Settore Giovanile sono tutte al lavoro in vista dell’inizio dei rispettivi campionati, che inizieranno per due categorie questo weekend, mentre gli altri nelle prossime settimane.

La Figc ha deciso i raggruppamenti dei campionati Under 17 e Under 15. L’Arezzo è stato inserito nel girone C composto da 11 squadre, tra cui le toscane Carrarese, Pontedera, Lucchese, Pisa, Pistoiese e Siena.

Questo il girone C completo: Arezzo, Arzachena, Carrarese, Pontedera, Lucchese, Olbia, Pisa, Pistoiese, Rieti, Siena e Viterbese.

BERRETTI

La formazione allenata da mister Alessandro Longo questo pomeriggio sfiderà la prima squadra di mister Dal Canto alle 16:30 a Palazzo del Pero in un test in famiglia, in attesa di conoscere il proprio girone e il calendario per la nuova stagione.

UNDER 17 (2002)

La squadra allenata da mister Dante Gioacchini per la prima giornata del campionato sarà impegnata tra le mura amiche del Campo Sportivo “Luciano Giunti” contro il Rieti alle ore 15:30 di domenica 9 settembre (campo 2).

UNDER 15 (2004)

Comincia il proprio torneo anche la formazione di Stefano Saviotti che esordirà domenica 9 settembre alle ore 15:30 sul Campo Sportivo “Luciani Giunti” contro il Rieti (campo 1).

UNDER 12 (2007)

I piccoli amaranto allenati da mister Marchi dopo i primi tre giorni di preparazione parteciperanno ad un torneo che si disputerà dalle ore 10:00 di domenica 9 settembre sul campo dell’Arezzo Academy.

