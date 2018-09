La prevendita di Lucchese – Arezzo

La A.S. Lucchese Libertas comunica le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per il settore riservato ai sostenitori ospiti per la gara di campionato Lucchese–Arezzo, che si svolgerà domenica 16 settembre 2018 presso lo Stadio “Porta Elisa” di Lucca con inizio alle ore 20:30.

I tifosi amaranto potranno acquistare i biglietti per il settore a loro designato online sul sito www.go2.it (sarà sufficiente presentare all’ingresso la stampa del biglietto contenente il codice a barre su carta semplice), da oggi fino alle ore 19:00 di sabato 15/09/2018.

In prevendita

CURVA OSPITI (Curva est, capienza 1.080 posti): € 10,00 compresi diritti di prevendita (biglietto unico senza riduzioni)

