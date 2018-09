La Società Sportiva Arezzo desidera complimentarsi con Marco Amatucci per l’elezione che lo ha visto, con voto unanime, essere eletto nuovo Presidente del comitato Orgoglio Amaranto.

La Società vuole inoltre complimentarsi con tutti gli altri membri del consiglio direttivo, augurando a tutti buon lavoro per una proficua crescita del comitato che non può non andare di pari passo con la crescita di tutta la S.S.Arezzo.

Un ringraziamento va inoltre a Roberto Cucciniello, Duccio Borselli e Francesco Chiericoni (neo Vice Presidente) per il gran lavoro svolto in questi anni, soprattutto nella scorsa annata calcistica, quando hanno attraversato situazioni delicate e complicate senza però mai perdersi d’animo, sempre e solo per il bene dell’Arezzo calcio.

Presidente con delega ai rapporti con la S.S. Arezzo – Marco Amatucci

Vice Presidente con delega alle questioni legali – Francesco Sebastiano Chiericoni

Eventi e Progetto WeAr – Duccio Borselli, Enrica Cherici, Federico Frappi

Segretario – Luca Gallini

Tesoriere – Daniele Farsetti

Relazioni Esterne e Comunicazione – Roberto Cucciniello, Stefano Farsetti

Sede e Logistica – Duccio Borselli, Paolo Zoeddu

Merchandising – Elia Cencini, Andrea Pernici

L’articolo Marco Amatucci nuovo Presidente di Orgoglio Amaranto. Gli auguri e i ringraziamenti della Società proviene da SS AREZZO.