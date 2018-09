La Lega Pro comunica che la partita tra Pisa e Arezzo, valida per la 3ª giornata del campionato di Serie C 2018/2019, verrà anticipata, come da richiesta delle due società, a martedì 25 settembre alle ore 20:45 presso lo stadio Arena Garibaldi di Pisa.

