Siglata la partnership tra Chimet, Unoaerre e S.S. Arezzo

La Società Sportiva Arezzo è orgogliosa nell’annunciare la stipulazione di un accordo di partnership con Unoaerre, top brand a livello nazionale ed internazionale nel settore dell’oreficeria e con Chimet, leader internazionale nel recupero e nell’affinazione dei metalli preziosi, per la stagione sportiva 2018/19. La convenzione firmata, che riguarderà agevolazioni ed interscambio di risorse fra tre importanti società del territorio aretino, poggia le sue basi nel contratto di sponsorizzazione con il quale Unoaerre e Chimet hanno testimoniato il loro attaccamento alla squadra, la loro fiducia e il loro sostegno al progetto di sviluppo calcistico e societario della Società Sportiva Arezzo per la lunga stagione sportiva appena iniziata. Tutta la Società amaranto desidera ringraziare Unoaerre e Chimet per il rapporto di proficua collaborazione stabilito, augurandosi di poter proseguire sul sentiero tracciato in queste settimane.

