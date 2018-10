Al Moccagatta finisce 3-1 tra Juventus U23 e Arezzo

L’Arezzo è pronta a scendere in campo in questo posticipo della settima giornata di serie C 2018/2019 allo Stadio “Moccagatta” di Alessandria contro la Juventus U23. Fischio d’inizio ore 15:00. Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS U23

Nocchi, Andersson, Emmanuello, Pereira, Mavididi, Olivieri, Zanimacchia, Beruatto, Coccolo, Del Prete

A disposizione: Del Favero, Israel, Zappa, Zanandrea, Muratore, Kastanos, Bunino, Di Pardo, Morelli, Pozzebon, Kameraj, Capellini

Allenatore: ZIRONELLI Mauro

AREZZO

Pelagotti, Varutti, Buglio, Pelagatti, Foglia, Brunori, Serrotti, Basit, Luciani, Persano, Pinto

A disposizione: Pagatti, Zappella, Mosti, Zini, Danese, Salifu, Bruschi, Keqi, Tassi, Sala, Borghini, Belloni

Allenatore: DAL CANTO Alessandro

Si parte!

12’ GOL, padroni di casa in vantaggio con Pereira direttamente da calcio d’angolo

18’ Bianconeri vicino al raddoppio con Mavididi che da pochi passi colpisce di testa, la palla finisce alta

23’ Giallo per Varutti per trattenuta su Toure

29’ Mavididi si mette in proprio e accelera palla al piede, entra in area e calcia, respinge Pelagotti con i piedi

37’ Gli amaranto vicinissimi al pareggio con Fabio Foglia che dalla distanza ha fatto partire un tiro di rara precisione che si è stampato sul palo dopo la deviazione di Nocchi

42’ GOOOOOOOL, gli amaranto pareggiano con un grandissimo gol di Brunori che si è girato in un fazzoletto e ha fatto partire un bolide che si è infilato sotto la traversa

Finisce qui il primo tempo: Juventus U23 – Arezzo 1-1

45’ Inizia la ripresa con un cambio, per l’Arezzo dentro Sala per Varutti

55’ Cambio anche per i bianconeri, esce Olivieri per Bunino

58’ Occasione per i padroni di casa, arriva alla conclusione Mavididi che calcia fuori dallo specchio della porta

63’ Cross dalla destra di Luciani impatta di testa Buglio, la palla di un soffio fuori

63’ Per l’Arezzo fuori Serrotti per Belloni. La Juventus cambia Beruatto e Mavididi con Zappa e Muratore

70’Gol, i padroni di casa di casa si riportano in vantaggio con Murator

71’ Arezzo vicino al pareggio con Belloni che dalla distanza trova la porta con un gran tiro, Nocchi devia sulla traversa

74’ Per i bianconeri esce Emmanuello per Kastanos

77’ Terzo cambio amaranto: fuori Foglia per Bruschi

80’ Subito pericoloso BRUSCHi con un tiro defilato sulla sinistra che NOCchi respinge in angolo

91’ GOL, Bunino segna il 3-1 per i bianconeri

93’ Finisce la gara: Juventus U23-Arezzo 3-1

L’articolo Al Moccagatta finisce 3-1 tra Juventus U23 e Arezzo proviene da SS AREZZO.