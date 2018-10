La Lega Pro comunica che la partita tra Arezzo e Pontedera, inizialmente in programma per domenica 14 ottobre alle 20:30, per esigenze televisive è stata posticipata a lunedì 15 ottobre alle ore 20:45.

La partita verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport+ sul canale 57 del digitale terrestre.

L’articolo Arezzo-Pontedera posticipata a lunedì 15 ottobre alle ore 20:45 proviene da SS AREZZO.