Gli Under 17, Under 15 e Under 12 vincono, sconfitti gli Under 14 e Under 13. Partita sospesa per gli Under 16

Le squadre del settore giovanile amaranto sono state tutte impegnate nel weekend appena trascorso. Vittorie per gli Under 17, Under 15 e Under 12. Sospesa la gara per gli Under 16 per forte pioggia e vento. Perdono gli Under 14 e gli Under 13.

UNDER 17 (2002)

La squadra allenata da mister Dante Gioacchini torna subito alla vittoria dopo lo stop dello scorso weekend subito contro la Carrarese. Dopo un primo tempo privo di gol, gli amaranto hanno sbloccato il risultato con De Pellegrin che ha portato in vantaggio l’Arezzo. Dopo appena 8 minuti, al 58′ Anselmi firma il raddoppio. Prima della fine della partita ci pensa ancora Anselmi che firma la sua doppietta personale e fissa il risultato sul 3-0 in favore degli amaranto. La squadra con questa vittoria si porta al secondo posto solitario con 9 punti ad una sola lunghezza dalla capolista Pontedera.

AREZZO: Casini, Anselmi, Bux, Conteduca, De Pellegrin, Pellegrini, Canapini, Baldoni, Sestini, Jaupaj, Teodori. A disp: Migni, Fazzuoli, Martelli, Barbera, Steccato, Ceccarelli, Verdelli. All: Gioacchini

ARZACHENA: Giovinazzo, Filigheddu, Contini M., Pitturru, Cartia, Putzu, Vinella, Sanna, Donati, Lolli, Cossu. A disp: Vargiu, Batle, Mauro, Azzara N., Mela, Contini N., Azzara M. All: Ottaviani

Arbitro: sig. Pacifici (Arezzo)

Reti: 50’ De Pellegrin (A), 58’, 75’ Anselmi (A)

UNDER 16 (2003)

I ragazzi di mister Andrea Sussi hanno affrontato in trasferta la Vis Pesaro nella loro prima partita del campionato sperimentale Under 16 Lega Pro allo Stadio Villa Fastiggi. Per gli amaranto la prima occasione del match al 3′ con Sinani che non sfrutta un buon cross di Occhiolini, che si ripeterà altre 3/4 volte senza trovare nessun compagno pronto in area di rigore. Al 23′ sono i padroni di casa a passare in vantaggio con Cambrini che supera di slancio tre amaranto e batte Sacchetti. Dopo pochi minuti l’Arezzo va vicino al pareggio con Occhiolini che di un soffio non trova la porta. Al 28′ raddoppio della Vis con Pizzagalli servito da Cambrini, passano altri 7 minuti e i padroni di casa trovano il terzo gol con Lucarini. Finisce il primo tempo e inizia a piovere molto forte. La ripresa comincia e la Vis trova la quarta rete con Paduano. La pioggia è incessante e al 53′ il direttore di gara sospende la partita per qualche minuto per poi farla riprendere per pochi minuti e interromperla definitivamente al 16° della ripresa.

VIS PESARO: Piersanti, NIgi, Paduano, Bezziccheri, Dori, Nardini, Rucci, Galeazzi, Lucarini, Cambrini, Pizzagalli. A disp: Cocco, Baruffi, Sylla, Uguccione, Pedini, Bracci, DI Paolo. All: Rossi

AREZZO: Sacchetti, Fabianelli, Kola, Berneschi, Gallorini, Magi, Bartoli, Kapllanay, Sinani, Nannini, Occhiolini. A disp: Bruni, Liserre, Mussi, Prosperi, Socea, Veltroni. All: Sussi

Abitro: sig. Gorreja (Ancona)

1° assistente: sig. Kamberaj (Ancona)

2° assistente: sig. Bilò (Ancona)

Reti: 23’ Pizzagalli (V), 28’ Pizzagalli, 35’ Lucarini (V), 50’ Paduano (V)

Note: gara sospesa al 75’ per sopraggiunta impraticabilità del campo

UNDER 15 (2004)

Gli amaranto guidati da mister Massimiliano Bernardini dopo il pareggio dello scorso fine settimana trovano una vittoria molto importante e conquistano la seconda vittoria stagionale. I padroni di casa hanno sempre avuto il controllo della partita e al 33′ sono passati in vantaggio con Di Tora. Nella ripresa le altre due reti amaranto con Tresa e Treppiedi che tra il 60′ e il 68′ hanno chiuso il risultato sul 3-0.

AREZZO: Tiezzi, Patriarchi, Landozzi, Pincini, Tralci, Gori, Di Tora, Artini, Tresa, Bonavita, Maloku. A disp: Balucani, Volpi, Scatizzi, Osakwe, Mazzeschi, Treppiedi, Grazi, Bogi, Dolcini. All: Bernardini

ARZACHENA: Dessì, Amici, Deiana, Fiorini, Sechi, Sotgiu, Cucciari, Mauro, Viti, Porcu, Azara. A disp: Lai, Usai, Gala, SOlinas, Russu, Cadoni, Bartolomeo. All: Sanna

Arbitro: sig. Rossi (Valdarno)

Reti: 33′ Di Tora (A), 60′ Tresa (A), 68′ Treppiedi (A)

UNDER 14 (2005)

La formazione 2005 allenata da mister Maurizio Belei è incappata nella seconda sconfitta in altrettante partite. Dopo la concente sconfitta contro l’Empoli della scorsa domenica, gli amaranto sono usciti sconfitti anche contro i pari età della Lucchese per 5-1. La rete della bandiera è stata firmata da Sobhy su calcio di rigore.

LUCCHESE: Limentra, Bucciantini, Limberti, Muratore, Innocenti, Tatini, Rus, Becucci Davide, Cavicchi, Becucci Tommaso, Bartolini. A disp: Giunti, Mencarelli, Cremonini, Plaka, Bartolini, Brienza, Battistini. All: Gherardini

AREZZO: Ermini Jacopo, Parisi, Luconi, Pacelli, Tistarelli, Gnocchi, Giovane, Casagni, Stopponi, Sobhy, Kakaci. A disp: Ermini Samuele, Scichilone, Gori, Barbetti, Salvi, Romanelli, Barbetti. All: Belei

Arbitro: sig. Guidotti (Lucca)

Reti: Innocenti (L), Cavicchi (L), Becucci Davide (L), 2 Becucci Tommaso (L), Sobhy cr (A)

UNDER 13 (2006)

Esordio con sconfitta per i ragazzi di mister Giacomo Gorgoni. Gli amaranto hanno affrontato in trasferta la Fiorentina che ha dimostrato tutto il suo valore. Nel primo e terzo tempo i piccoli 2006 sono rimasti in partita e il passivo è stato per 2-0 in entrambi i tempi, mentre nella seconda frazione, complici i numerosi cambi, i padroni di casa si sono imposti per 7-0. Risultato finale Figc 3-1. L’Arezzo ha vinto l’abilità tecnica per 11 a 9.

AREZZO: Sacchetti, Magi, Vivoli, Sonnati, Viscomi, Farsetti, Verni, Aramini, Gori A., Verdini, Riccio, Meoni, Fucci, Pierozzi, Lazzeri, Ferretti. All: Giacomo Gorgoni

Note: parziali 2-0, 7-0, 2-0. Prova abilità tecnica (shoutout) 9-11 per l’Arezzo. Risultato Figc: 3-1.

UNDER 12 (2007)

I piccoli amaranto di mister Vincenzo Bove hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva contro i pari età dell’Olmoponte. Hanno conquistato tutti e tre i mini tempo: 2-0, 5-0 e 2-0 grazie alle reti di Venanzi, Rocchi, Tata, Versari, Borgheresi e il poker firmato da Kevin. Con questo risultato l’Arezzo sale al secondo posto solitario con 7 punti in classfica.

AREZZO: Bollella, Monteiro, Arioni, Mele, Biagiotti, Chianini, Kevin, Rocchi, Rossi N., Rossi L., Liberatori, Iacomoni, Nocentini, Borgheresi, Versari, Arrighi, Tata, Venanzi. All: Vincenzo Bove

OLMOPONTE: Capacci A., Caporali, Carrai, Gadani, Paradiso, Butali, Capacci S., Abboccato, Nako, Sussi, Valenti, Pernici, Parri, Cagnacci, Cortellessa, Volpi. All: Lorenzo Tocci

Reti: Venanzi (A), Borgheresi (A), Kevin 4 (A), Rocchi (A), Tata (A), Versari (A)

Note: parziali 2-0, 5-0, 2-0. Risultato Figc: 3-0.

L’articolo Gli Under 17, Under 15 e Under 12 vincono, sconfitti gli Under 14 e Under 13. Partita sospesa per gli Under 16 proviene da SS AREZZO.