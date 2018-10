Arezzo, risultati positivi per le squadre giovanili

Weekend positivo per le squadre del settore giovanile amaranto impegnate nei rispettivi campionati. Gli Under 17 hanno vinto 1-0 contro i pari età della Pistoiese, mentre pareggiano gli Under 15 e gli Under 12.

UNDER 17 (2002)

La squadra allenata da mister Dante Gioacchini ha ripreso il proprio cammino in campionato con una vittoria arrivata all’ultimo minuto contro gli arancioni della Pistoiese. Gli amaranto, alla terza partita ufficiale, hanno conquistato l’intera posta in palio grazie a Steccato che al minuto 89 ha realizzato l’1-0 trasformando un calcio di rigore concesso dal direttore di gara. L’Arezzo con questa vittoria sale al terzo posto in classifica con 6 punti in coabitazione con i granata del Pontedera.

AREZZO: Migni, Anselmi, Bux, Conteduca, De Pellegrin, Pellegrini, Canapini, Baldoni, Sestini, Jaupai, Romani. A disp: Casini, Fazzuoli, Martelli, Steccato, Berneschi, Ceccarelli, Bartoli, Nannini. All: Gioacchini

PISTOIESE: Morandi, Iacopini, Pagnini, Biagioni, Rossi, Campionini, De Clemente, Maglio, Lakti, Orlandi, Shiqeri. A disp: Pietrolati, Biondi, Vezzi, Tesi, Biancalani, Nardi, Ciravegna, Rudalli, Simeone. All: Capecchi

Rete: 89’ rig. Steccato (A)

Note: espulsi De Pellegrin (A), Pellegrin (A)

UNDER 15 (2004)

La formazione di mister Massimiliano Bernardini ha affrontato sul campo amico di Palazzo del Pero i pari età della Pistoiese. Gli amaranto sono passati in vantaggio al 38′ grazie ad una rete di Sanarelli. Il vantaggio è durato fino al 63′ quando gli ospiti hanno trovato il pari con Solinas. I ragazzi con questo pareggio salgono al quinto posto solitario in classifica con 4 punti.

AREZZO: Balucani, Landozzi, Sanarelli, Pincini, Tralci, Gori, Maloku, Artini, Tresa, Bonavita, Treppiedi. A disp: Tiezzi, Scatizzi, Osakwe, Volpi, Martini, Dolcini, Brogi, Mazzeschi, Sarchini. All: Bernardini

PISTOIESE: Targioni, Bachechi, Piazza, Vezzosi, Tarantino, Cellai, Solinas, Seghi, Bargiacchi, Russo, Bonaiuti. A disp: Marini, Milani, Pieraccioni, Bistoni, Biagioni, Prenga, Ciccarelli. All: D’Andretta

Reti: 38’ Sanarelli (A), 63’ Solinas (P)

UNDER 12 (2003)

I piccoli amaranto guidati da mister Vincenzo Bove hanno trovato il loro primo punto in classifica grazie al pareggio interno contro il Casentino Academy. L’Arezzo ha vinto il primo tempo (2-1), nella seconda frazione di gioco ha perso per 4-3, mentre nel terzo ed ultimo tempo è arrivato un pari (1-1). La partita si è conclusa con il risultato federale di 2-2.

AREZZO: Rossi L., Arioni, Liberatori, Biagiotti, Arrighi, Versari, Tata, Kevin, Nocentini, Venanzi, Rossi N., Bollella, Rocchi, Borgheresi, Monteiro, Mele, Iacomoni, Chianini. All: Vincenzo Bove

CASENTINO ACADEMY: Ferri, Belli, Cantore, Checcacci M., Cipriani, Mariani, Checcacci T., Fani, Fetai, Baracchi, Pietrini, Moggi, Machroul, Colozzi. All: Ludovico Fani

Reti: Arrighi 2 (A), Tata (A), Biagiotti (A), Chianini (A), Monteiro (A), Colozzi C), Pietrini 4 (C), Checcacci T (C).

Note: parziali 2-1, 3-4, 1-1. Risultato Figc: 2-2.

L’articolo Gli Under 17 vincono 1-0 contro la Pistoiese, pareggio per gli Under 15 e Under 12 proviene da SS AREZZO.