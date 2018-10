La Berretti vince a Pistoia, a segno Sussi e una doppietta di Caselli

La squadra allenata da mister Alessandro Longo è reduce dalla trasferta sul campo della Pistoiese. Gli amaranto dopo la vittoria nella prima giornata di campionato, hanno avuto la meglio anche sugli arancioni con lo stesso risultato di due settimane fa. I ragazzi partono subito forte e all’8’ si portano in vantaggio grazie a Sussi che servito da Caselli entra in area e batte l’estremo difensore della Pistoiese sul lato opposto. Passano solo 2’ e i padroni di casa trovano il pareggio con Icardi che riesce a ribattere a rete dopo un primo intervento di Ubirti. L’Arezzo continua a creare occasioni, la partita si gioca su buoni livelli da entrambi le parti. Al minuto 35 gli amaranto trovano il nuovo vantaggio grazie a Caselli che infila il portiere in uscita. Come nei primi minuti di gioco, la Pistoiese trova subito il pareggio al 37’ con Ercoli che di testa batte il numero 1 amaranto. La prima frazione di gioco si chiude sul 2-2 con un legno colpito sullo scadere da Fontana. Inizia la ripresa e la squadra di Longo prova il tutto per tutto per aggiudicarsi la partita. Al minuto 70 Caselli fa copia e incolla del primo gol e batte Gambini per il 3-2 finale. Gli amaranto rimangono in testa alla classica e salgono a 6 punti.

Campionato Nazionale Dante Berretti – 3° Giornata

Campo Sportivo “Pistoia Ovest”

Pistoiese- Arezzo 2-3

Marcatori: 8’ Sussi (A), 10’ Icardi (P), 35’, 70’ Caselli (A), 37’ Ercoli (P)

Ammoniti: 75’ Calussi (A), 75’ Verdelli (A), 77’ Giomi (P), 90’ Artini (A)

Arezzo: Ubirti, Ruscetta (65′ Cecci), Artini, Verdelli, Neri, Tralci, Sussi, Minocci, Caselli, Finocchi (85’ Vellitri), Fontana (65’ Calussi). A disposizione: Casini, Calussi, Cecci, Vellitri, Bordighelli, De Luca, Nencioni, Malavolta, Farsetti. Allenatore: Alessandro Longo

Pistoiese: Gambini, Giomi, Ussia, Ercoli, Gaggioli, Luka, Icardi, Muho, Nieri, Tempesti, Pastacaldi. A disposizione: Isolani, D’Orsi, Pinucci, Fiorentini, Mecacci, Sgrilletti, Fosci, Peirotti, Bartolini, Nannini. Allenatore: Alberto Nardi

Arbitro: sig. Mazzoni Edoardo (Prato)

1° assistente: sig. Chiesi Fabrizio (Prato)

2° assistente: sig.na Gelli Caterina (Prato)

Prossimo impegno:

Campionato Nazionale Dante Berretti – 4° Giornata

Arezzo – Arzachena

Sabato 20 ottobre ore 15.00

