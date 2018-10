La prevendita di Siena – Arezzo

La Robur Siena comunica le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per il settore riservato ai sostenitori ospiti per la gara di campionato Siena–Arezzo, che si svolgerà domenica 7 ottobre 2018 presso lo Stadio “Artemio Franchi” di Siena con inizio alle ore 20:30.

I biglietti sono disponibili sul circuito ciaotickets sia presso i punti vendita sia online a partire dalla giornata di oggi, mercoledì 3 ottobre.

Le prevendite autorizzate “Ciaotickets” nel bacino di utenza di Arezzo sono:

TABACCHERIA CORSI ROBERTO – Tel. 0575 908063 Via Trasimeno 31.

Il prezzo praticato nel SETTORE OSPITI è di € 12,00 (prezzo unico e comprensivo di diritti di prevendita), entro le ore 19:00 di sabato 6 ottobre 2018 soltanto i possessori di Tessera del Tifoso, Supporter Card o Fidelity Card SS AREZZO O US AREZZO, residenti nella provincia di Arezzo, potranno acquistare in prevendita i tagliandi per il settore ospiti, anche optando per l’acquisto online. Vista la connotazione di profilo di rischio attribuita alla gara da parte dell’ Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, la Robur Siena informa di dover attendere le decisioni del G.O.S. in merito alla eventuale distribuzione nel giorno della partita dei tagliandi rimasti invenduti di tutti i settori dello Stadio “Artemio Franchi”, con l’esclusione del settore ospiti, in favore dei tifosi ospiti, compresi quelli residenti nella provincia di Arezzo, presso tutti i punti vendita comprese le biglietterie in prossimità dello stadio “Artemio Franchi” di Siena. Per ulteriori informazioni relativi ai punti vendita e per l’acquisto on line dei tagliandi è possibile consultare direttamente il sito www.ciaotickets.com.

