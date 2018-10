L’Arezzo si impone 2-0 contro il Pontedera, a segno Brunori e Buglio

L’Arezzo è pronta a scendere in campo in questo posticipo della sesta giornata di serie C 2018/2019 allo Stadio Comunale “Città di Arezzo” contro il Pontedera. Fischio d’inizio ore 20:45. Queste le formazioni ufficiali:

AREZZO

Pelagotti, Varutti, Buglio, Pelagatti, Foglia, Brunori, Serrotti, Luciani, Persano, Pinto, Belloni

A disposizione: Melgrati, Zappella, Danese, Keqi, Salifu, Choe, Borghini, Bruschi, Tassi, Sbarzella, Zini, Mosti

Allenatore: DAL CANTO Alessandro

PONTEDERA

Biggeri, Ropolo, Mannini, Caponi, Pinzauti, La Vigna, Fontanesi, Benedetti, Serena, Calcagni, Magrini

A disposizione: Sarri, Marinca, Benassai, Giuliani, Vettori, Bruzzo, Pandolfi, Raimo, Tommassini, Benedetti, Masetti, Prete

Allenatore: MARAIA Ivan

DIRETTA

Si parte !

7’ Grande occasione per l’Arezzo, Brunori a tu per tu con il portiere calcia una bomba, devia in corner Biggeri

19’ Gran tiro dalla distanza di Foglia, la palla si stampa sul palo

22’ GOOOOL, amaranto in vantaggio grazie a Brunori che trafigge Biggeri sotto le gambe

31’ GOOOOOL, raddoppio dell’Arezzo con Buglio che di testa raccoglie un cross dalla destra di capitan Luciani

37’ Ancora amaranto in avanti, ci prova Brunori dalla distanza con un gran bel tiro che Biggeri respinge in corner

Finisce il primo tempo: Arezzo-Pontedera 2-0

45’ Primo cambio per il Pontedera, esce Pinzauti per Tommasini

58’ Ci prova il Pontedera, girata in area di Tommasini, para in due tempi Pelagotti

59’ Giallo per Pelagatti

66’ Il Pontedera resta in 10 uomini, cartellino rosso per somma di ammonizioni per Benedetti

70’ Doppio cambio per gli ospiti, escono Serena e Calcagni entrano Bruzzo e Giuliani

73’ Per l’Arezzo dentro Salifu per Serrotti

78’ Cavalcata di Brunori verso la porta, arriva al tiro e colpisce l’incrocio dei pali, secondo legno della partita

81’ Il Pontedera sostituisce Magrini e Mannini con Benedetti e Raimo. Per l’Arezzo entra Bruschi per Belloni

89’ Cambia ancora l’Arezzo: Tassi e Zini per Brunori e Foglia

95’ Finisce qui la partita: Arezzo-Pontedera 2-0

L’articolo L’Arezzo si impone 2-0 contro il Pontedera, a segno Brunori e Buglio proviene da SS AREZZO.