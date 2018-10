L’Arezzo termina il tour de force con una vittoria, decidono le reti di Persano e Sala

Per l’ottava giornata di campionato di Serie C al “Città di Arezzo” arriva l’Albissola, ferma a quota un punto.

Gli amaranto di Dal Canto tornano tra le mura amiche vogliosi di riscatto dopo lo stop subìto ad Alessandria contro la Juventus U23.

Qui di seguito le formazioni ufficiali:

AREZZO: Pelagotti, Buglio, Pelagatti, Foglia, Brunori, Luciani, Pinto, Bruschi, Tassi, Sala, Belloni

A disp: Melgrati, Zappella, Varutti, Mosti, Zini, Serrotti, Basit, Danese, Salifu, Persano, Keqi, Borghini

All: Alessandro Dal Canto

ALBISSOLA: Piccardo, Rossini, Gulli, Russo, Cais, Martignago, Sibilia, Oukhadda, Damonte, Gargiulo, Nossa

A disp: Bambino, Albertoni, Sancinito, Balestrero, Raja, Oliana, Calcagno, Durante, Bartulovic, Bennati, Oprut, Gibilterra

All: Fabio Fossati

Si parte!

17’ Tiro dalla distanza di Foglia, para Piccardo

28’ Primo giallo della partita, ammonito Sibilia

30’ Ci prova Tassi, la palla sorvola la traversa di un paio di metri

36’ Ancora Arezzo in avanti e ancora Tassi, il pallone finisce fuori

41’ Albissola pericolosa con Russo che prova la girata di testa dentro l’area, la palla finisce fuori

Finisce qui il primo tempo: Arezzo-Albissola 0-0

Si riparte!

45’ Primo cambio per l’Arezzo: fuori Bruschi per Persano

48’ Arezzo vicino al vantaggio con Belloni che da pochi passi non trova la porta

59’ Giallo per Cais

63’ Seconda sostituzione per gli amaranto: Serrotti rileva Tassi. Tre cambi anche per gli ospiti: entrano Balestrero, Calcagno e Raja per Cais, Gulli e Sibilia

71’ GOOOOOL GOOOL, l’Arezzo passa in vantaggio con Persano che gonfia la rete con una gran botta da dentro l’area

74’ Quarto cambio per gli ospiti: esce Gargiulo per Gibilterra

81’ Terzo cambio per gli amaranto: esce Belloni per Salifu

90’ Il direttore di gara concede 4’ di recupero

91’ Ultima sostituzione per l’Albissola:

93’ GOOOOOL GOOOOL raddoppio dell’Arezzo con Sala che calcia dalla distanza e fa venire giù il Comunale

Finisce qui il mio match: Arezzo-ALbissola 2-0

L’articolo L’Arezzo termina il tour de force con una vittoria, decidono le reti di Persano e Sala proviene da SS AREZZO.