Mister Dal Canto alla vigilia di Juventus U23-Arezzo: “Partita delicata contro una squadra sempre aggressiva, dobbiamo saper reggere la pressione”

Ha parlato mister Alessandro Dal Canto alla vigilia del match di campionato contro la Juventus Under 23, in programma domani allo stadio “Moccagatta” di Alessandria. Queste le sue dichiarazioni:

Si inizia: “Oggi non so fare una valutazione su quanto abbiamo recuperato, non sono passate nemmeno 48 ore: vediamo domani alle 14:30. Grossi problemi fisici però non ne abbiamo. Metterò in campo la migliore formazione per vincere la partita. Non penso a domenica: domani gioca la squadra migliore”

Sulle due punte: “L’assenza di Nello un po’ ci castra, Belloni e Bruschi sono più rifinitori che punte. Vediamo come hanno recuperato Persano e Brunori, se stanno bene ci sta che ripartano loro due”

L’importanza della panchina: “Ho giocatori che macinano durante la settimana, raccolgono solo quello che seminano durante la settimana, ognuno dà il massimo. Ogni giocatore deve fare bene nelle occasioni per cui è chiamato. Tutti sono utili.

Su Tassi: “La squadra va bene e non mi piace toccarla tanto. Lui è uno dei ragazzi che morde il freno nel modo giusto, speriamo che questo stato d’animo duri per molto tempo”

Sulla JuventusU23 e sull’assenza di tifo domani: “In casa è superfluo dire che abbiamo una marcia in più, domani potrebbe non esserci una cornice da calcio ma ci adeguiamo. Domani è una partita delicata, dobbiamo saper reggere la pressione. La Juventus è una società con una cultura del lavoro incredibile. Contro la Juve U23 partita aperta contro una squadra sempre aggressiva”

Un giudizio sull’esperienza alla Juve: “Sono stato benissimo, torno in un ambiente dove sono cresciuto. Non può essere la normalità, ritrovo il mio staff dell’anno scorso. Detto questo non sono un sentimentalista nella mia vita normale, figuriamoci al lavoro. La Juve mi ha dato una grandissima possibilità e anche oggi la sfrutto allenando una piazza importante come Arezzo”

