Dal Canto avverte: “Siena? Un’altra tappa per l’Arezzo da non sbagliare”

Ha parlato mister Alessandro Dal Canto in conferenza stampa in vista del derby contro il Siena. Queste le sue dichiarazioni:

Il clima nello spogliatoio pre Siena: “Per noi è un’altra tappa da tentare di non sbagliare indipendentemente dal valore dell’avversario o dalla tradizione negativa, le statistiche prima o dopo vengono sempre ribaltate. Dobbiamo fare una partita di estrema attenzione e vigore fisico contro un avversario forte che si era preparato per fare un’altra categoria”

Sul modulo e la formazione iniziale: “In generale non ho mai cambiato tantissimo nemmeno nelle amichevoli di rango contro Fiorentina ed Empoli. Potrà qualche interprete, però sicuramente sarà più fattibile quando ci saranno i turni infrasettimanali. Ho giocatori validi in tutti i reparti, ma non penso ci saranno grandi cambiamenti rispetto all’ultima partita”

Sull’avversario: “E’ una squadra che ci assomiglia nel tipo di calcio che fa. Ha giocatori forti sia dietro che nel mezzo, qualcuno di loro di una categoria superiore che in queste partite può fare la differenza”

Dove può migliore la squadra: “Noi adesso dobbiamo continuare sul calco che abbiamo, tentando di essere più concreti di quelli che siamo. Spesso le partite si decidono sugli episodi”

Sulla rosa lunga: “L’ingresso di Varutti e Zappella di domenica mi ha consentito di tenere sulla corda e sù di morale un pò più di giocatori rispetto a quelli impegnati”

