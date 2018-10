Olbia – Arezzo finisce 0-0

Trasferta insidiosa per i ragazzi di mister Alessandro Dal Canto a Olbia, valida per la nona giornata del campionato di Serie C stagione 2018/2019.

Dopo il ritorno alla vittoria tra le mura amiche l’Arezzo proverà ad attaccare la squadra di casa che viene da una vittoria esterna a Carrara.

Qui di seguito le formazioni ufficiali:

OLBIA

Marson, Pinna, Bellodi, Iotti, Cotali, Ceter, Pennington, Vallocchia, Senesi, Ragatzu, Biancu

A disposizione: Van Der Wart, Crosta, Pitzalis, Cusumano, Pisano, Martiniello, Ogunseye, Tetteh, Muroni, Calamai

All: Michele Filippi

AREZZO

Pelagotti, Luciani, Pelagatti, Pinto, Sala, Foglia, Buglio, Serrotti, Belloni, Brunori, Persano

A disposizione: Melgrati, Zappella, Varutti, Mosti, Zini, Basit, Danese, Salifu, Bruschi, Keqi, Tassi, Borghini

All: Alessandro Dal Canto

LIVE 14.30 – La Società Sportiva Arezzo informa che la partita contro l’Olbia è stata momentaneamente sospesa per consentire alla squadra ospitante di porre rimedio alla situazione in essere, essendo l’altezza delle porte all’interno del campo di gioco non regolamentare.

LIVE 14:59 – A seguito delle verifiche e degli interventi di manutenzione effettuati negli ultimi minuti dallo staff dell’Olbia, la Società Sportiva Arezzo informa che la partita verrà regolarmente giocata. Il fischio d’inizio è fissato nei prossimi minuti.

Si parte!

15’ Luciani arriva alla conclusione da fuori area, blocca senza problemi Marson

18’ Occasione per l’Olbia, Pinna dalla destra mette una palla in mezzo per Ceter che fin testa cerca l’angolino, superbo Pelagotti

19’ Ceter ancora pericoloso, si mette in proprio sulla destra e prova la conclusione da posizione defilata, para ancora Pelagotti

33’ L’Arezzo pericoloso con Brunori che viene stoppato al momento del tiro da ottima posizione

40’ Cross dalla sinistra di Sala, impatta sul pallone Serrotti, ma la palla sorvola la traversa

Termina il primo tempo: Olbia-Arezzo 0-0

Inizia la ripresa!

51’ Triangolazione tra Sala, Buglio e Brunori che arriva alla conclusione, ma non trova la porta

53’ Gran destro dal limite di Ragatzu, ancora una volta smanaccia in corner Pelagotti

69’ Primo cambio per l’Arezzo: esce Persano per Zini

82’ Seconda sostituzione per gli amaranto: dentro Salifu fuori Belloni

90′ Il direttore di gara concede 3′ di recupero

Finisce qui la partita: Olbia-Arezzo 0-0

