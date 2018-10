UBI Banca nuovo main sponsor dell’Under 15 amaranto

La Società Sportiva Arezzo è felice di annunciare un nuovo accordo di sponsorizzazione con UBI Banca.

Il Gruppo bancario ha sposato il progetto del settore giovanile amaranto e nello specifico sarà presente con il proprio marchio nelle maglie dell’Under 15 nazionale allenata da mister Massimiliano Bernardini per la stagione in corso.

La S.S. Arezzo accoglie con estremo piacere questo nuovo accordo commerciale e augura una stagione ricca di successo all’Under 15 amaranto che affronterà i propri avversari con un alleato in più: UBI Banca.

Il Presidente La Cava è orgoglioso che un gruppo così importante abbia dato fiducia alla causa amaranto e che l’Under 15 potrà contare su un partner in più in questa stagione con la speranza che raggiunga i migliori obiettivi.

“Stiamo rinforzando la nostra squadra – esordisce Giorgio La Cava – anche fuori dal campo. Questo accordo con il Gruppo Ubi Banca crea un’ulteriore sinergia utile al futuro del nostro settore giovanile”.

“La sponsorizzazione del settore giovanile dell’Arezzo Calcio rientra nel più ampio piano di valorizzazione della presenza di UBI ad Arezzo avviato già con molteplici iniziative in campo sociale, culturale e sportivo” – ha dichiarato Silvano Manella, responsabile Macro Area Lazio, Toscana e Umbria di UBI Banca. “Il nostro intento è infatti quello di offrire sostegno alla Società in parallelo ad un rafforzamento del nostro business in questo territorio, area che ci sta dando soddisfazioni in relazione alla crescita della clientela sia in termini di teste che di volumi con un incremento a doppia cifra rispetto all’anno precedente per l’erogazione di finanziamenti a imprese e famiglie”.

Ampi spazi di visibilità sono già stati riservati a UBI Banca dentro lo stadio di Arezzo durante le ultime partite della prima squadra, oltre a quelli di promozione riservati nelle strutture delle giovanili.

