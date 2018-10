Under 12 sconfitti sul campo del Bibbiena, test amichevoli per le altre squadre

Nel weekend trascorso solo gli Under 12 amaranto sono stati impegnati in un match ufficiale, per grande parte delle altre formazioni giovanili test amichevoli.

BERRETTI

La squadra allenata da mister Alessandro Longo ha sfidato in un test in famiglia la formazione Under 17 di mister Dante Gioacchini sul campo di Palazzo del Pero. È stato un ottimo allenamento per entrambe le formazioni in attesa del weekend in arrivo che segna il ritorno in gare ufficiali per tutte e due le squadre amaranto.

UNDER 14 (2005)

La formazione di mister Stefano Saviotti ha sfidato i pari età del Castello. La partita è finita 5-0 in favore dell’Arezzo. A sbloccare il risultato ci ha pensato Parisi che a tu per tu con il portiere ha piazzato il pallone all’angolo. Nel secondo tempo raddoppio e terzo gol grazie a due bei tiri da fuori di Kakaci e di Pacelli. Negli ultimi minuti due reti di Sobhy che hanno chiuso il risultato.

AREZZO: Ermini Jacopo, Luconi, Parisi, Stopponi, Barbagli, Gori, Giovane, Pacelli, Sobhy, Casagni, Bartoli. A disp: Failli, Chianini, Scichilone, Gnocchi, Romanelli, Kakaci, Salvi. All: Stefano Saviotti

Reti: Parisi, Kakaci, Pacelli, Sobhy (2)

UNDER 13 (2004)

I ragazzi di mister Giacomo Gorgoni hanno affrontato gli Under 14 di mister Saviotti presso l’impianto sportivo de Le Caselle. Gli Under 13 hanno perso 11-2.

AREZZO U14: Ermini Samuele, Scichilone, Tistarelli, Romanelli, Gnocchi, Chianini, Giovane, Pacelli, Salvi, Kakaci, Paggini. A disp: Failli, Gori, Luconi, Barbetti, Stopponi, Saputo, Bartoli, Casagni. All: Saviotti

AREZZO U13: Sacchetti, Sonnati, Vivoli, Riccio, Farsetti, Verni, Meoni, Verdini, Lazzeri, Ferretti, Gialli. A disp: Magi, Viscomi, Manzari, Gori Giovanni, Aramini, Pinsuti, Pierozzi, Fucci, Gori Andrea. All: Gorgoni

Reti U14: Tistarelli, Pacelli, Paggini (2), Salvi, Giovane (2), Stopponi, Casagni (3)

Reti U13: Fucci (2)

UNDER 12 (2003)

La squadra di mister Vincenzo Bove hanno iniziato il suo campionato sul campo del Bibbiena. Per gli amaranto è arrivata una sconfitta di misura nel primo tempo (1-0), un pareggio per 1-1 nel secondo tempo e una sconfitta per 2-0 nel terzo e ultimo tempo. La partita si è conclusa con il risultato federale per 3 a 1 in favore dei padroni di casa.

BIBBIENA: Anichini, Bandelloni, Bettazzi, Caddeo, Gabiccini, Gentile, Mazzucco, Moncini, Mugnai, Nocentini, Pappagallo, Segantini, Torricelli, Zavagli. All: Davide Vantini

AREZZO: Rossi L., Arioni, Liberatori, Biagiotti, Arrighi, Versari, Tata, Kevin, Nocentini, Venanzi, Rossi N., Bollella, Rocchi, Borgheresi, Monteiro, Mele, Iacomoni, Chianini. All: Vincenzo Bove

Reti: Pappagallo (2), Bandelloni, Segantini, Venanzi (A).

Note: parziali 1-0, 1-1, 2-0. Risultato Figc: 3-1.

L’articolo Under 12 sconfitti sul campo del Bibbiena, test amichevoli per le altre squadre proviene da SS AREZZO.