Arezzo, i risultati delle giovanili

Il fine settimana appena trascorso ha visto una sola vittoria per le squadre del nostro settore giovanile. Gli unici ad aver vinto sono i piccoli degli Under 12. Nelle altre partite è arrivato un pareggio per gli Under 15 e due sconfitte per Under 17 e Under 14.

UNDER 17 (2002)

I ragazzi di mister Dante Gioacchini dopo la vittoria all’ultimo minuto nello scorso weekend non sono riusciti a replicarsi nella trasferta di Carrara. Gli amaranto dopo 24′ del primo tempo erano già sotto di due gol grazie alla doppietta per i padroni di casa di Cetonze. Sul finale del primo tempo è arrivata anche la terza rete per i giallo blu con Smecca. Nella ripresa non ci sono stati molti sussulti fino all’84’ quando Ceccarelli subentrato dalla panchina ha segnato il gol della bandiera per gli amaranto.

CARRARESE: Gallina, Smecca, Biasci, Guelfi, Dell’Amico Lorenzo, Davitti, Benatti, Della Pina, Tonelli, Centonze, Bigini. A disp: Pinna, Falanga, Berti, Di Nicola, Bonuccelli, Ricotta, Neri, Dell’Amico Giacomo, Cenderello. All: Spallanzani

AREZZO: Casini, Bartoli, Bux, Conteduca, Fazzuoli, Canapini, Anselmi, Baldoni, Sestini, Jaupaj, Romani. A disp: Migni, Gallorini, Martelli, Steccato, Ceccarelli, Berneschi, Nannini, Barbera. All: Gioacchini.

Arbitro: sig. Serra (Grosseto)

Reti: 7’ e 24’ Centonze (C), 45’ Smecca (C), 84’ Ceccarelli (A)

UNDER 15 (2004)

La squadra allenata da mister Massimiliano Bernardini ha strappato un buon pareggio sul campo della Carrarese. Un punto che fa salire gli amaranto a 5 punti in classifica e allunga sulle dirette inseguitrici e si porta ad un solo punto dal quarto posto.

CARRARESE: Gatti Davide, Villa, Bernuzzi, Taverna, Chaabti, Bianchi, Magoni, Tognocchi, Bertoloni, Passeri, Branca. A disp: Socoloschi, ROdrigues, Scaletti, Guidi, Grasso, Santini. All: De Vita

AREZZO: Balucani, Patriarchi, Tralci, Sanarelli, Pincini, Gori, Maloku, Artini, Tresa, Bonavita, Treppiedi. A disp: Tiezzi, Scatizzi, Dolcini, Sarchini, Brogi, Volpi, Martini, Osakwe. All: Bernardini

Arbitro: sig. Ricci (Viareggio)

UNDER 14 (2005)

Gli amaranto guidati dal tecnico Maurizio Belei hanno cominciato la loro stagione con una brutta sconfitta subita contro i pari età dell’Empoli. Gli ospiti hanno dettato i ritmi della gara e hanno mostrato una migliore condizione fisica che gli ha concesso di avere sempre il pallino del gioco in mano. Botrini e le doppiette di Miele e Campera hanno fissato il risulato sul 5-1, per gli amaranto gol della bandiera di Saputo.

AREZZO: Ermini Jacopo, Gori, Parisi, Pacelli, Barbagli, Gnocchi, Giovane, Casagni, Sohby, Kakaci, Luconi. A disp: Ermini Samuele, Scichilone, Tistarelli, Barbetti, Paggini, Chianini, Saputo. All: Belei

EMPOLI: Seghetti, Botrini, Mannelli, Crasta, Boldrini, Morana, Cesari, Giovannucci, Miele, Campera, Gasparri. A disp: Galletti, De Cicco, Viviani, Meozzi, Cecchi, Bagnai, DI Biase. All: Nicola Matteucci

Arbitro: sig. Leucalitti (Arezzo)

Reti: Botrini (E), 2 Miele (E), 2 Campera (E), Saputo (A)

UNDER 12 (2007)

I piccoli amaranto di Vincenzo Bove hanno ottenuto la loro prima vittoria del campionato sul campo della squadra B del Casentino Academy. La squadra ha mostrato miglioramenti ed ha ottenuto in modo meritato il bottino pieno. Nel primo mini tempo gli amaranto si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Biagiotti, nel secondo è arrivata una sconfitta di misura (1-0), mentre nel terzo ed ultimo tempo la formazione di Bove ha vinto 4-0 con reti di Chianini, Versari e la doppietta di Arrighi. Risultato finale Figc 1-2.

CASENTINO ACADEMY B: Cerini, Belli, Cipriani, Colozzi, Bendoni, Deep, Machroul, Picchi, Baracchi, Dei, Checcacci T., Magliocco, Bojaj, Gallai, Tarani. All : Maurizio Guagliardi

AREZZO: Rossi L., Arioni, Liberatori, Biagiotti, Arrighi, Versari, Tata, Kevin, Nocentini, Venanzi, Rossi N., Bollella, Rocchi, Borgheresi, Monteiro, Mele, Iacomoni, Chianini. All: Vincenzo Bove

Reti: Checcacci T. (C), Biagiotti (A), Arrighi 2 (A), Chianini (A), Versari (A)

Note: parziali 0-1, 1-0, 0-4. Risultato Figc: 1-2.

