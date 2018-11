Berretti: pareggio a reti inviolate in casa dell’Albissola

Dopo la vittoria casalinga contro la Virtus Entella, la squadra allenata da mister Alessandro Longo è stata impegnata sul campo dell’Albissola per la 7a giornata del Campionato Nazionale Dante Berretti girone C. La prima palla gol è per i padroni di casa che al 16° minuto colpiscono un palo, passano pochi minuti e risponde l’Arezzo con Fontana che viene anticipato all’ultimo istante prima di poter calciare in porta. Il primo tempo si chiude senza grandi emozioni. Nella seconda frazione di gioco la storia della partita non cambia il risultato resta inchiodato sullo 0-0 fino al termine del match. Gli amaranto con questo punto si portano a 16 punti e restano saldamento al secondo posto in classifica, con la capolista Torino che è distante 5 punti.

Campionato Nazionale Dante Berretti – 7° Giornata

Campo multifunzionale “Luceto”

Albissola-Arezzo 0-0

Albissola: Vasoli, Bettella, Batacchiani, Boero, Piccardo, La Manica, Perasso, Rossi, Di Bella, Malltezi, Oukadda. A disposizione: Alocci, Zaccheo, Bennati, Scarella, Pittaluga, Orlando, Lazzaretti, Biancato, Di Nardo, Menini. Allenatore: Alessio Ambrosi

Arezzo: Ubirti, Ruscetta, Artini, Sbarzella, Cecci, Neri, Finocchi, Minocci, Caselli, Verdelli, Fontana. A disposizione: Casini, Zampina, Tralci, Vellitri, Bassini, Calussi, Nencioni, Farsetti. Allenatore: Alessandro Longo

Arbitro: sig. Burlando Riccardo (Genova)

1° assistente: sig. Firenze Valerio (Genova)

2° assistente: sig. Ferrari Alberto (Genova)

Prossimo impegno:

Campionato Nazionale Dante Berretti – 8ª Giornata

Arezzo – Olbia

Sabato 17 novembre ore 14.30

