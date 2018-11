Berretti: prima sconfitta stagionale per l’Arezzo sul campo del Torino (3-0)

Turno infrasettimanale per la Berretti di mister Alessandro Longo che questo pomeriggio è stata impegnata a Vinovo contro il Torino nel recupero della prima giornata del campionato nazionale Dante Berretti girone C. La prima occasione del match è per gli amaranto con Sbarzella che calcia di sinistro e impegna l’estremo difensore del Torino che smanaccia in corner. Sul successivo tiro ci prova Cecci, la palla sorvola di un soffio la traversa. Rispondono i padroni di casa, ma Ubirti sventa il pericolo in uscita. Bel primo tempo con continui capovolgimenti di fronte, ma il risultato resta fermo sullo 0-0. La ripresa inizia con diverse azioni confuse che non sbloccano il pari. Al minuto 76 i granata passano in vantaggio con D’Ambrosio che appena entrato conclude a rete dopo un contropiede. Passano 60 secondi e il Torino trova il raddoppio con Ibrahimi, anch’esso subentrato da pochi minuti. L’Arezzo prova a restare in partita, ma all’80’ i granata trovano la terza rete che mette definitivamente fine al match con Gonella. Prima sconfitta stagionale dell’Arezzo che scende al secondo posto in classifica con 12 punti.

Campionato Nazionale Dante Berretti – 1° Giornata (recupero)

Campo Sportivo Chisola via del Castello – Vinovo

Torino-Arezzo 3-0

Marcatori: 76′ D’Ambrosio (T), 77′ Ibrahimi (T), 80′ Gonella (T)

Torino: Trombini, Bongiovanni, Ricossa, Cuoco, Leggero, Siniega, Gonella, Rotella, Petrungaro, Sandri, Kone. A disposizione: Fontana, Callegher, Olivero, Ottone, Garetto, Abate, D’Ambrosio, Ibrahimi, Montenegro, Del Bianco, Savino, Tassone. Allenatore: Massimiliano Capriolo

Arezzo: Ubirti, Ruscetta, Artini, Sbarzella, Neri, Cecci, Sussi, Minocci, Caselli, Verdelli, Fontana. A disposizione: Casini, Tralci, Vellitri, Finocchi, Nencioni, Malavolta, Colella. Allenatore: Alessandro Longo

Arbitro: sig. Leone Luca (Collegno)

1° assistente: sig. Bertolotto Marco (Collegno)

2° assistente: sig. Volpini Federico (Collegno)

Prossimo impegno:

Campionato Nazionale Dante Berretti – 6° Giornata

Arezzo – Entella

Sabato 3 novembre ore 14:30

