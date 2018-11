Il portiere Andrea Casini convocato dalla Rappresentativa Under 17 Lega Pro

Il portiere della Berretti Andrea Casini è stato convocato dalla Rappresentativa Under 17 della Lega Pro, per partecipare al test amichevole di giovedì 8 novembre alle ore 15:00 presso il campo del “Centro Sportivo Monzello” tra la Rappresentativa Under 17 e la Rappresentativa Under 17 Nord.

Casini, classe 2002, da questa stagione è stato promosso in pianta stabile nella squadra Berretti allenata da Alessandro Longo.

In bocca al lupo Andrea !

