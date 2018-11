Mister Dal Canto: “Carrarese con ottime qualità davanti, noi dobbiamo essere superlativi”

Ha parlato mister Alessandro Dal Canto al due giorni dal posticipo contro la Carrarese. Queste le sue dichiarazioni:

Miglior attacco contro miglior difesa: “Sarà sicuramente una gara tra due squadre che stanno vivendo un buon momento, ci aspettiamo che la Carrarese venga in casa nostra a fare la partita, ha le qualità per poterlo fare. Noi tenteremo di fare altrettanto”

Come si limita un attacco cosi: “Noi dobbiamo fare una prestazione superlativa con i quattro difensori, buona parte dell’esito della gara passa da questo aspetto qua. Maccarone, Tavano, Corallo hanno tante qualità e tante partite alle spalle nella massima serie”

Infortunati: “Serrotti lo valutiamo fino a domani, viene da un risentimento al flessore. Cutolo è recuperato, vediamo se farlo partire dal primo minuto o farlo entrare a partita in corsa”

Chi agirà sulla trequarti: “La squadra ormai ha il suo disegno tattico, quindi domenica scorsa ho scelto Keqi per agire dietro le due punte, per lunedì valuterò. Ho anche Bruschi che può agire lì in quel ruolo”

