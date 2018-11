Mister Dal Canto: “Il Piacenza è una squadra solida, ma noi stiamo bene e siamo pronti”

Ha parlato mister Alessandro Dal Canto a due giorni dalla trasferta di Piacenza. Queste le sue dichiarazioni:

L’assenza di Cutolo: “Ci dispiace perchè perdiamo nuovamente il capitano in un momento in cui avevamo bisogno di lui, però gli infortuni fanno parte del calcio e quindi ci può stare”

La conferma del modulo: “Si, se non incontriamo particolari problemi la formazione più o meno sarà quella solita”

Sull’avversario: “E’ una squadra quadrata con giocatori di categoria superiore, ha fatto un cammino pesante fino ad oggi perchè ha un punto in più di noi con due partite in meno. Andiamo in casa di una squadra che sta bene, ma anche noi stiamo bene”

La crescita di Basit: “Fa parte del percorso di un ragazzo, è normale che più passano le partite e più acquisisce sicurezza e certezza nel fare il ruolo che gli vien chiesto; quella attuale è la posizione più adatta a lui. La condizione attuale della squadra aiuta un pò tutti”

Molti provvedimenti disciplinari: “Io sono stato un giocatore dal forte temperamento e mi piace che la squadra non vinca la coppa disciplina. Una squadra maschia serve per vincere le partite”

