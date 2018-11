Mister Dal Canto pre Cuneo: “Con consapevolezza e convinzione bisogna portarla a casa”

Ha parlato mister Alessandro Dal Canto al due giorni dalla gara casalinga contro il Cuneo. Queste le sue dichiarazioni:

Sul Cuneo: “E’ una squadra che arriva quasi con gli stessi punti nostri al di là della penalizzazione. Stanno facendo un buon cammino quindi vuol dire che sono una buona squadra, aggressiva e che ha messo in difficoltà anche avversari di blasone”

Cutolo: “Nello lo valutiamo domani durante la finitura, non so se potrà giocare uno spezzone della partita, ma penso che rientrerà tra i convocati”

Sulla formazione di domenica: “Non ci saranno grandi variazioni, quando una squadra trova un certo equilibrio non conviene andare a cercare grosse novità. Ho una rosa composta da 33 giocatori ed è normale che c’è chi resta fuori, però mi auguro che quando uno viene chiamato in causa riesca a tenersi il posto, non vado nè per età nè per nome del calciatore”

