Berretti amaranto: vittoria di rimonta nel derby con la Pistoiese. Finocchi e Fontana ribaltano il risultato finale

Arezzo: Casini, Ruscetta, Artini, Verdelli, Neri, Cecci, Sussi, Minocci, Caselli, Nencioni, Finocchi.

A disposizione: Guerri , Nocentini, Vellitri, Di Matteo, Calussi, De Luca, Fontana, Dini.

Pistoiese: Isolani, Aiassa, Icardi, Gaggioli, Giomi, Fiorentini, Nieri, Ercoli, Muho, Pinucci, Nieri M.,

A disposizione: Vivona, Giuliano, Pastacaldi, Ossia, Fosci, Malafronte, Sgrilletti, Viti, Parei.

Vittoria di carattere per i giovani della Berretti allenata da mister Longo.

La partita non si era certamente messa nei binari desiderati con gli ospiti della Pistoiese abili a passare in vantaggio già al quinto minuto grazie a Muho, bravo ad approfittare dell’occasione ed infilare Casini.

L’Arezzo prova sin da subito a rispondere, ma gli ospiti tengono bene il campo ed agiscono in contropiede cercando la via del raddoppio.

La prima occasione pericolosa dell’Arezzo arriva al minuto 20 con un pericoloso tiro da fuori area che termina a lato del palo per un soffio.

Arriverebbe anche il gol del pareggio (27’ minuto) con Caselli, ma il direttore di gara annulla per fuorigioco.

Ancora Caselli propositivo tre minuti più tardi, quando si conquista un’interessante calcio di punizione. Sul punto di battuta va Sussi che non prende bene le misure e calcia alto.

Il primo tempo vede costantemente i giovani amaranto essere nella metà campo avversaria, ma con un predomino sterile ai fini del risultato.

La ripresa è sempre amaranto: è l’ottavo minuto quando Caselli impatta bene sul pallone colpendo però solo la traversa e sul ribaltamento di fronte è Casini a deviare ottimamente in angolo.

Al 10’ della ripresa gli ospiti rimangono in dieci a causa dell’espulsione per somma di ammonizioni di Icardi.

Al quarto d’ora Finocchi trova un ottimo cross per Sussi che non riesce però a trovare la via della rete.

Nonostante il continuo pressing amaranto il bunker arancione eretto dagli ospiti resiste anche grazie alla fortuna.

Il dialogo Sussi-Verdelli apre gli argini della difesa avversaria ed ancora Caselli viene bloccato dall’estremo difensore ospite Isolani. Dove non arriva il portiere ospite c’è la traversa.

Stavolta tocca a Sussi fermarsi di fronte al palo.

Sembra tutto perso quando Caselli non riesce ad impattare sul pallone di testa un buon cross per il 9 amaranto: è però solo il preludio al gol perché pochi minuti più tardi Finocchi di petto deposita il pallone in rete proveniente dalla destra: è 1-1.

Ma gli amaranto non si accontentano e trovano anche il gol vittoria che vuol dire tre punti. Grazie al pallonetto di Finocchi la Berretti amaranto conquista un’altra importante vittoria per un campionato che sta dimostrando sempre di più il valore di questi ragazzi.

Arezzo batte Pistoiese 2-1.

