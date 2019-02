La prevendita di Arezzo-Olbia

Si giocherà domenica 24 febbraio alle ore 14:30, allo Stadio “Città di Arezzo”, la gara tra la Società Sportiva Arezzo e l’Olbia, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie C 2018/19.

La S.S. Arezzo comunica che l’acquisto del tagliando in prevendita potrà essere effettuato sia tramite web presso il sito ufficiale del nostro partner Sport.Ticketone.it sia presso la Tabaccheria del Bagnoro nei seguenti giorni e orari:

– Mercoledì 20, giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30

– Domenica 24 dalle 8:00 alle 13:00

Il giorno della partita la biglietteria centrale, posta all’angolo fra viale Gramsci e viale Giotto, aprirà alle ore 11:30.

Prezzi dei tagliandi in PREVENDITA

Tribuna centralissima: € 40,00 (intero) – € 28,00 (ridotto) – € 2,00 (under 14)

Tribuna centrale: € 30,00 (intero) – € 22,00 (ridotto) – € 2,00 (under 14)

Tribuna laterale Nord: € 20,00 (intero) – € 14,00 (ridotto) – € 2,00 (under 14)

Tribuna laterale Sud: € 20,00 (intero) – € 14,00 (ridotto) – € 2,00 (under 14)

Curva Sud: € 10,00 (intero) – € 2,00 (under 14)

Prezzi dei tagliandi al BOTTEGHINO

Tribuna VIP: € 75,00 (intero)

Tribuna centralissima: € 45,00 (intero) – € 30,00 (ridotto) – € 2,00 (under 14)

Tribuna centrale: € 33,00 (intero) – € 22,00 (ridotto) – GRATIS (under 14)**

Tribuna laterale Nord: € 22,00 (intero) – € 15,00 (ridotto) – GRATIS (under 14)

Tribuna laterale Sud: € 22,00 (intero) – € 15,00 (ridotto) – GRATIS (under 14)

Curva Sud: € 12,00 (intero) – GRATIS (under 14)

* Per ridotto si intendono donne, over 65, under 18 e invalidi fino al 99% presentando l’apposito certificato.

** Gratuito solo al botteghino nel giorno della partita esibendo un documento se non accompagnati da un genitore.

La S.S. Arezzo ricorda che l’ingresso, per gli invalidi 100%, è completamente gratuito. La società ricorda inoltre che i biglietti sono solo nominativi, ed è quindi necessario presentarsi alla biglietteria, ed alla partita, muniti di un documento di identità valido.

Per quanto riguarda il settore ospiti i biglietti potranno essere acquistati solo ed esclusivamente sul sito del nostro rivenditore autorizzato Sport.Ticketone.it.

Curva Nord: € 10,00 (esclusi i diritti di prevendita)

Si consiglia a tutti i tifosi di acquistare il tagliando in anticipo per evitare eventuali code al botteghino il giorno della partita.

