La prevendita di Pontedera-Arezzo

L’U.S. Città di Pontedera comunica le modalità di acquisto e i prezzi dei biglietti per il settore riservato ai sostenitori ospiti per la gara di campionato Pontedera–Arezzo, che si svolgerà sabato 9 febbraio 2019 presso lo Stadio “Ettore Mannucci” di Pontedera con inizio alle ore 20:45.

I tifosi amaranto potranno acquistare i biglietti per il settore a loro designato online sul sito Vivaticket.it fino alle ore 19:00 di venerdì 8/02/2019 o recandosi nell’unico punto vendita della provincia che è Tuscan Magic in via Guelfa 24/26 a Cortona, aperto dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00 (chiuso il sabato).

Di seguito il prezzo relativo al settore riservato ai tifosi ospiti:

In prevendita:

TRIBUNETTA OSPITI: € 14,85 (compresi diritti di prevendita e commissioni)

