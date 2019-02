La Lega Pro ha comunicato che la partita tra Pontedera e Arezzo, valida per la 25ª giornata di campionato, si disputerà sabato 9 febbraio alle ore 20:45 allo stadio “Ettore Mannucci” per esigenze televisive, anzichè domenica 10 alle 18:30 come previsto inizialmente dal calendario.

La partita verrà trasmessa in diretta tv da Sportitalia.

L’articolo Pontedera-Arezzo anticipata a sabato 9 febbraio alle 20:45 proviene da SS AREZZO.