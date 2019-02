L’Arezzo torna alla vittoria, 2-1 in casa dell’Albissola. Il servizio

L’Arezzo torna in campo per la terza partita negli ultimi sette giorni allo stadio Comunale “A. Gastaldi” di Chiavari, nella ventisettesima giornata di campionato contro l’Albissola allenata dall’ex Claudio Bellucci. Fischio di inizio ore 14:30.

ALBISSOLA

Albertoni, Moretti, Balestrero, Cais, Martignago, Oriana, Calcagno, Damonte, Gargiulo, Cisco, Oprut

A disposizione: Piccardo, Bambino, Mahrous, Russo, Raja, Bezziccheri, Sibilia, Durante, Bartulovic, Nossa, Silenzi

All: Claudio Bellucci

AREZZO

Pelagotti, Buglio, Pelagatti, Foglia, Brunori, Cutolo, Serrotti, Luciani, Rolando, Pinto, Sala

A disposizione: Bertozzi, Sereni, Zini, Basit, Salifu, Remedi, Persano, Benucci, Burzigotti, Butic, Tassi, Borghini, Belloni

All: Alessandro Dal Canto

LIVE dal sito ufficiale amaranto

Si parte!

6’ Sala dalla sinistra mette un cross rasoterra in area, ci arriva Cutolo che si sistema la palla e calcia a botta sicura, blocca Albertoni

27’ Arezzo in avanti, questa volta ci prova Brunori che gira verso la porta, respinge Albertoni in corner

37’ GOOOOOL GOOOOL Brunori la sblocca e batte Albertoni in uscita dopo aver ricevuto una palla filtrante da capitan Cutolo

Finisce qui il primo tempo: Albissola-Arezzo 0-1

Riprende il match!

55’ GOOOOL GOOOOL dell’Arezzo, raddoppio amaranto con Cutolo che spiazza Albertoni dal dischetto. Il rigore era stato concesso per un fallo su Rolando.

67’ l padroni di casa accorciano le distanze con Martignago che batte Pelagotti con un preciso diagonale

71’ Giallo per Damonte

75’ Primo cambio della partita: nelle fila dell’Albissola dentro Silenzi per Cais

76’ Ci prova dalla distanza Serrotti, il pallone finisce di poco a lato della porta difesa da Albertozzi

80’ Doppia sostituzione per l’Arezzo: escono Brunori e Cutolo per Persano e Basit

85’ Per l’Albissola esce Moretti per Russo. Per l’Arezzo entrano Belloni e Remedi per Foglia e Serrotti

90’ Il direttore di gara concede 5’ di recupero

90’+5 Finisce qui! L’Arezzo torna alla vittoria!

L’articolo L’Arezzo torna alla vittoria, 2-1 in casa dell’Albissola proviene da SS AREZZO.